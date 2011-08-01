OpenAI tarafından sunulan ChatGPT hizmeti, her ne kadar milyonlarca kullanıcıya hitap etse de kimi zaman bazı kişiler hesabını tamamen kapatmak isteyebiliyor. ChatGPT hesabını silmek isteyen kullanıcılar için bu yazımızda adım adım nasıl ilerleyeceğinizi anlatıyor olacağız. Dilerseniz, hemen öğrenelim!

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ChatGPT Hesabı Nasıl Silinir?

Sağ üst menüdeki profil simgenize tıklayın. Açılan menüden "Ayarlar" bölümüne giriş yapın. Sol menüde yer alan "Hesap" sekmesine tıklayın. Açılan sayfada yer alan "Hesabı sil" başlığının yanında yer alan "Sil" butonuna tıklayıp, silme işlemini de onaylayarak, hesap silme işlemini tamamlayabilirsiniz.

ChatGPT hesabını silmek oldukça basit ama dikkat gerektiren bir işlemdir. Yukarıdaki adımları takip ederek ChatGPT hesabınızı tamamen silebilirsiniz. Bu arada, bu işlemin geri dönüşü yoktur. Emin olmadan silme adımına geçmemenizi tavsiye ediyoruz.