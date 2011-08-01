ChatGPT, yapay zeka tabanlı sohbet deneyimi konusunda mükemmel bir uygulamadır. Fakat zaman içinde bazı kullanıcılar bu hizmete artık ihtiyaç duymayabilir. Bu yüzden, ChatGPT aboneliğinizi iptal etmek istiyorsanız, aşağıdaki adımlarla bu işlemi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

AYRICA: ChatGPT'de Proje Nasıl Oluşturulur?

ChatGPT Aboneliği Nasıl İptal Edilir?

Sağ üst menüdeki profil simgenize tıklayın. Açılan menüden "Ayarlar" bölümüne giriş yapın. Sol menüde yer alan "Hesap" sekmesine tıklayın. Açılan sayfada yer alan "Yönet" butonuna tıklayın ve açılan seçenekler arasındaki "Aboneliği İptal Et" sekmesine de tıklayarak, mevcut aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.

ChatGPT aboneliğini iptal etmek sadece birkaç adımda uygulanabilecek basit bir işlemdir. Abonelik iptaliyle ilgili adımlar zaman zaman güncellenebileceği için, en doğru ve güncel bilgiyi her zaman ChatGPT'nin resmi destek sayfasından da kontrol etmeyi unutmayın.