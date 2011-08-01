Sizlerle Apple macOS için geliştirilen müthiş bir uygulamadan bahsetmek istiyoruz. LaterOn, kişisel bir bildirim uygulamasıdır. Yani kendi belirlediğiniz başlık ve içerik doğrultusunda, dilediğiniz saat çerçevesinde bu bildirimleri bilgisayar ekranınızda görebiliyorsunuz. Yani unutmamanız gereken notları veya rutin yaptığınız işleri bu hatırlatıcı uygulama ile ekleyip, düzenli olarak görüntüleyebilirsiniz.

Apple MAC için Kişisel Bildirim (Hatırlatıcı) Uygulaması: LaterOn

Kesinlikle faydalı bir uygulama diye düşünüyorum. Ayrıca tamamen açık kaynak ve ücretsiz bir uygulama. Aşağıdaki bağlantı ile GitHub sayfasındaki indirme bağlantısı doğrultusunda indirip, bilgisayarınıza kurabilirsiniz.

Adres: LaterOn (GitHub)