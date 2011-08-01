ChatGPT kullanıcıları zamanla birçok konuşma biriktirebilir. Bu sohbetler, kullanıcı arayüzünde kalabalık oluşturarak istenmeyen bir görüntüye neden olabilir. Peki, ChatGPT'de tüm sohbetleri tek seferde silmek mümkün müdür? Evet, kesinlikle mümkündür. ChatGPT'deki tüm sohbetleri silmek için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

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ChatGPT'de Tüm Sohbetler Nasıl Silinir?

Sağ üst menüdeki profil simgenize tıklayın. Açılan menüden "Ayarlar" bölümüne giriş yapın. Sol menüde yer alan "Veri kontrolleri" sekmesine tıklayın. Açılan sayfada yer alan "Tüm sohbetleri sil" başlığının yanında yer alan "Tümünü sil" butonuna tıklayın. Silme işlemi geri alınamaz olduğu için bir onay penceresi açılacaktır. İşlemi onayladığınızda, tüm sohbet geçmişiniz silinmiş olacaktır.

Gördüğünüz gibi ChatGPT'de tüm sohbetleri silmek oldukça kolay bir işlemdir. Ara sıra bu işlemi yaparak hem eski konuşmalardan kurtulabilir hem de hesabınızı daha düzenli tutabilirsiniz.