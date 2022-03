One Thing uygulaması ile ilgili olarak bir önceki içeriklerimizde yazı rengi değiştirme ve yazı boyutu değiştirme gibi konu başlıklarına yer vermiş idik. Bugün ise sizler için, one thing yazı genişliği değiştirme nasıl oluyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Üst menüye One Thing ile eklediğiniz metnin genişliğini artırmak veya azaltmak için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Apple MAC için Tek Satırlık Not Alma Uygulaması: One Thing

Apple macOS One Thing Yazı Genişliği Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Preferences sekmesine tıklıyoruz.

2) Maximum width adlı genişlik skalasını değiştirmemiz yeterlidir.