UpNote, kullanıcıların notlarını güvenli bir şekilde saklamalarına ve düzenlemelerine olanak tanıdığı gibi, bu notları farklı formatlarda dışa aktarma imkânı da sunuyor. Özellikle yedek almak veya notlarını başka uygulamalara taşımak isteyen kullanıcılar için bu özellik oldukça kullanışlıdır. Peki, UpNote'ta notları nasıl dışa aktarabilirsiniz? Adım adım inceleyelim.

UpNote'ta "Notları Dışa Aktarma" Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle dışa aktarmak istediğiniz notu açın.

2) Not sayfasının üst bölümünde yer alan üç nokta simgesine tıklayın. Açılan menüde yer alan "Dışa Aktar" sekmesine tıklayın.

3) Açılan pencerede notunuzu hangi formatta dışa aktarmak istediğinizi belirleyebilirsiniz. İhtiyacınıza uygun olan formatı seçtikten sonra, ilgili formatın yanında yer alan "Dışa Aktar" linkine tıklayarak notunuzu dışa aktarabilirsiniz.

Metin Dosyası: Biçimlendirme olmadan basit bir metin dosyası üretir.

Biçimlendirme olmadan basit bir metin dosyası üretir. HTML: Notu web uyumlu olarak dışa aktarır. Daha sonra web sitesine eklemek isteyenler için idealdir.

Notu web uyumlu olarak dışa aktarır. Daha sonra web sitesine eklemek isteyenler için idealdir. PDF: Biçimlendirmeleri koruyarak çıktısı alınabilir bir belge oluşturur.

Biçimlendirmeleri koruyarak çıktısı alınabilir bir belge oluşturur. Markdown: Özellikle yazarlar için uygun, sade metin tabanlı bir formattır.

Not: UpNote’ta tüm notları aynı anda dışa aktarmak da mümkündür. Bunun için ise Dosya > Tüm notları dışa aktar... sekmesine tıklayarak, dilediğiniz formatı da belirleyip, dışa aktarma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

UpNote’un dışa aktarma özelliği, notlarınızı yalnızca UpNote'ta değil, farklı uygulamalarda da güvenle kullanabilmenizi sağlar. İster PDF olarak saklayın, ister Markdown, Metin Dosyası ya da HTML formatında düzenlemeye devam edin; bu özellik üretkenlik açısından büyük bir kolaylık ve esneklik sunar.