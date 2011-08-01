Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

UpNote'ta "Notları İçe Aktarma" Nasıl Yapılır?

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 15:55 - Tarih: 30 Ekim 2025 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


UpNoteUpNote'ta notları içe aktarma işlemi, kullanıcıların farklı not uygulamalarında yer alan notlarını tek bir yerde toplamasını sağlar. Bu durumda devreye giren özellik ise "Notları İçe Aktarma" seçeneğidir. Peki, UpNote'ta notları içe aktarma işlemi nasıl yapılır? Gelin, hep birlikte öğrenelim!

AYRICA: UpNote'ta "Kenar Çubuğu" Nasıl Gizlenir?

UpNote'ta "Notları İçe Aktarma" Nasıl Yapılır?

UpNote'ta "Notları İçe Aktarma" Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle UpNote uygulamasını açın.

2) Üst menüde yer alan Dosya > Notları İçe Aktar... sekmesine gelin. Açılır menüde bazı not alma uygulamaları ve dosya uzantıları yer alacaktır. İhtiyacınız olan seçeneğe tıklayın.

UpNote - Notları İçe Aktarma

3) Ardından bir pencere açılacaktır. Bu pencerede yer alan ayarları yaptıktan sonra, "Notları İçe Aktar" butonuna da tıklayarak, seçtiğiniz notları UpNote'a aktarabilirsiniz.

UpNote'ta notları içe aktarmak, not alma konusunda sadece UpNote'u kullanmak istiyorsanız, oldukça faydalıdır. Böylelikle, tüm notlarınızı tek bir uygulamada toplayabilirsiniz.


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık