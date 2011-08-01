UpNote'ta notları içe aktarma işlemi, kullanıcıların farklı not uygulamalarında yer alan notlarını tek bir yerde toplamasını sağlar. Bu durumda devreye giren özellik ise "Notları İçe Aktarma" seçeneğidir. Peki, UpNote'ta notları içe aktarma işlemi nasıl yapılır? Gelin, hep birlikte öğrenelim!

UpNote'ta "Notları İçe Aktarma" Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle UpNote uygulamasını açın.

2) Üst menüde yer alan Dosya > Notları İçe Aktar... sekmesine gelin. Açılır menüde bazı not alma uygulamaları ve dosya uzantıları yer alacaktır. İhtiyacınız olan seçeneğe tıklayın.

3) Ardından bir pencere açılacaktır. Bu pencerede yer alan ayarları yaptıktan sonra, "Notları İçe Aktar" butonuna da tıklayarak, seçtiğiniz notları UpNote'a aktarabilirsiniz.

UpNote'ta notları içe aktarmak, not alma konusunda sadece UpNote'u kullanmak istiyorsanız, oldukça faydalıdır. Böylelikle, tüm notlarınızı tek bir uygulamada toplayabilirsiniz.