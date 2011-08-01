UpNote, notlarınızı düzenli ve okunabilir hâle getirmenizi sağlayan güçlü biçimlendirme özelliklerine sahiptir. Bu özelliklerden biri de başlık ekleme seçeneğidir. Başlıklar, bir notun bölümlerini net bir şekilde ayırmak ve içerik hiyerarşisini göstermek için kullanılır. Bunu nasıl yapabiliriz? Hemen öğrenelim!

AYRICA: UpNote'ta "Alıntıların Arka Plan Rengi" Nasıl Değiştirilir?

UpNote'ta "Başlık" Nasıl Eklenir?

1) Dilediğiniz notunuzu açın ve başlık hâline getirmek istediğiniz metni seçin.

2) Alt bölümde yer alan biçimlendirme menüsündeki "Başlık" adlı ikona tıklayın.

3) Açılır menüde yer alan H1, H2, H3, H4, H5, H6 gibi başlık seviyeleri arasından seçim yapın.

4) Seçtiğiniz metin, dilediğiniz başlık seviyesinde görüntülenecektir.

UpNote’taki başlık ekleme özelliği, notlarınızı hem görsel olarak daha düzenli hem de kavramsal olarak daha anlaşılır hâle getirecektir.