Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

UpNote'ta "Başlık" Nasıl Eklenir?

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 15:28 - Tarih: 28 Ekim 2025 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


UpNoteUpNote, notlarınızı düzenli ve okunabilir hâle getirmenizi sağlayan güçlü biçimlendirme özelliklerine sahiptir. Bu özelliklerden biri de başlık ekleme seçeneğidir. Başlıklar, bir notun bölümlerini net bir şekilde ayırmak ve içerik hiyerarşisini göstermek için kullanılır. Bunu nasıl yapabiliriz? Hemen öğrenelim!

AYRICA: UpNote'ta "Alıntıların Arka Plan Rengi" Nasıl Değiştirilir?

UpNote'ta "Başlık" Nasıl Eklenir?

UpNote'ta "Başlık" Nasıl Eklenir?

1) Dilediğiniz notunuzu açın ve başlık hâline getirmek istediğiniz metni seçin.

2) Alt bölümde yer alan biçimlendirme menüsündeki "Başlık" adlı ikona tıklayın.

UpNote - Başlık Eklemek

3) Açılır menüde yer alan H1, H2, H3, H4, H5, H6 gibi başlık seviyeleri arasından seçim yapın.

UpNote - Başlık Eklemek - 2

4) Seçtiğiniz metin, dilediğiniz başlık seviyesinde görüntülenecektir.

UpNote - Başlık Eklemek - 3

UpNote’taki başlık ekleme özelliği, notlarınızı hem görsel olarak daha düzenli hem de kavramsal olarak daha anlaşılır hâle getirecektir.


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık