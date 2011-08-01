UpNote uygulamasındaki kenar çubuğu sayesinde not defterleri, etiketler ve sabitlenen notlara kolayca erişebilirsiniz. Ancak bazen not alırken dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak kalmak isteriz. Bu durumda kenar çubuğunu gizlemek, daha odaklı bir yazı deneyimi sunar. Peki UpNote'ta kenar çubuğu nasıl gizlenir?

UpNote'ta "Kenar Çubuğu" Nasıl Gizlenir?

1) Öncelikle UpNote uygulamasını açın.

2) Üst menüde yer alan Görüntüle > Kenar Çubuğu sekmesine tıklayarak, sol tarafta yer alan kenar çubuğunu tamamen gizleyebilirsiniz.

UpNote'ta kenar çubuğunu gizlemek, daha temiz ve minimalist bir görünüm sağlayarak not alma deneyiminizi geliştirir. Dilediğiniz zaman aynı adımları izleyerek kenar çubuğunu yeniden görüntüleyebilirsiniz.