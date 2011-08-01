Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar terminal imleç görünümünü değiştirmek". Terminal'deki imleç default olarak kalın bir "blok" şeklindedir. Ancak terminal imleç görünümünü değiştirmek elbette mümkün kılınmıştır. Özellikle, terminal üzerinde oldukça fazla vakit geçiriyor iseniz, terminal özelleştirmek mantıklı olabilir. Terminal imleç görünümü değiştirmek için ise, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: Apple MAC Bilgisayar Terminal Temasını Değiştirme Nasıl Yapılır?

Apple MAC Bilgisayar Terminal İmleç Görünümünü Değiştirelim

1) Öncelikle Terminal'e giriş yapıyoruz.

2) Ardından ise Tercihler... adlı sekmeye tıklayalım.

3) İmleç adlı bölümdeki seçenekler arasından seçim yapabiliriz.

Apple macOS ile ilgili olarak kaleme aldığımız bu içeriğimizde sizler için, terminal imlecinin görünümünü değiştirme konusunda bilgi vermeye çalıştık. Terminal'i kendi kullanımınıza özgü kılmak istiyorsanız, yukarıdaki adımları izleyerek, bu yöndeki özelleştirmeyi kolaylıkla sağlayabilirsiniz.