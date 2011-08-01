Apple MAC Bilgisayar için Yumuşak Kaydırma Uygulaması: MOS

Apple macOS üzerinde Magic Mouse 2 kullanır iken, yumuşak kaydırma (smooth scrolling) konusunda sorun yoktur. Ancak farklı bir marka fare bağladığınızda, maalesef mouse kaydırma sorunu yaşamanız yüksek olasılıktır. Bu yöndeki çözüm içeren ücretli uygulamalar da yok değil. Ancak tamamen ücretsiz bir uygulama olan MOS, sizin bu yöndeki ihtiyaçlarınıza kesinlikle cevap verecektir. İlgili uygulama ile, aynı Magic Mouse 2'de olduğu gibi, farklı mouse ile de yumuşak kaydırma özelliğinden yararlanabileceksiniz. Yapmanız gereken ise, yalnızca ilgili uygulamayı kurmak olacaktır. Aşağıdaki bağlantı vasıtası ile ilgili uygulamayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

İndir: MOS (Apple macOS)