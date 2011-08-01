Apple macOS için geliştirilmiş olan birçok renk seçimi uygulaması mevcut. Ancak bu uygulamaların çoğunu deneyen biri olarak, maalesef memnun kalmadım. Çünkü ilgili rengin tam değerini, doğru değerini vermiyorlar idi. Bu yüzden MAC için renk seçimi uygulaması arar iken, Drop - Color Picker adlı uygulamaya denk geldim ve gerçekten de ayarlarını ve kullanımının basitliğini göz önünde bulundurunca, oldukça memnun kaldığımı dile getirebilirim. Ücretli bir uygulama ancak web geliştiricisi iseniz kesinlikle faydasını görürsünüz. Aşağıdaki bağlantı üzerinden App Store ile satın almayı düşünebilirsiniz.

Apple MAC Bilgisayar için Renk Seçim Uygulaması: Drop - Color Picker

Adres: Drop - Color Picker (App Store)