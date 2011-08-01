Apple iOS 18 ile Fotoğraflarınızı Kurtarma Şansı: Yeni "Kurtarılan Albüm" Özelliği

Teknoloji dünyasında heyecan verici gelişmeler hız kesmeden devam ediyor ve Apple’ın iOS 18 ile sunduğu yeni özelliklerden biri de fotoğraflarımızı koruma konusunda büyük bir yenilik getiriyor: Kurtarılan Albüm. Apple’ın bu yeni özelliği, kaybolan veya hasar gören görsellerinizi yeniden kazanmanıza olanak tanıyor. Peki, bu özellik ne anlama geliyor ve nasıl çalışıyor? Gelin, detaylara birlikte göz atalım.

Kurtarılan Albüm: Kayıp Fotoğraflar için Yeni Bir Umut

iOS 18 ile birlikte Fotoğraflar uygulamasına eklenen Kurtarılan Albüm özelliği, kullanıcıların kaybolmuş veya hasar görmüş fotoğraflarını geri getirmeyi vaat ediyor. Bu yenilik, Apple’ın önceki özellikleriyle uyumlu çalışarak, eski "Son Silinenler" albümüne alternatif değil, onunla birlikte çalışan ek bir özellik olarak tasarlanmış.

Özellik Nasıl Çalışıyor?

Kurtarılan Albüm, iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia kullanıcılarına sunulacak. Bu özellikten yararlanmak için, sadece cihazınızı en son yazılım sürümüne güncellemeniz yeterli. Güncellenmiş cihaz, veritabanında mevcut olup bozulma nedeniyle görünmeyen fotoğrafları ve videoları otomatik olarak tarayacak ve size sunacak.

Bu özelliğin öne çıkan yönlerinden biri, yalnızca kurtarılan dosyaların görünür olmasıdır. Yani, kaybolmuş ya da hasar görmüş fotoğraflarınız bu albümde listelenecek, ancak yalnızca gerçekten mevcut olanlar görüntülenecek. Ayrıca, kurtarılan dosyaları kalıcı olarak silme seçeneğiniz de bulunuyor.

Son Silinenler ile Farklılıklar

Kurtarılan Albüm’ü Son Silinenler Albümü ile karıştırmamak önemli. Son Silinenler, silinen fotoğrafları 30 gün boyunca geri alma imkânı sunarken, Kurtarılan Albüm, kaybolmuş ya da bozulmuş içerikleri kurtarmak için özel olarak tasarlandı. Bu yeni özellik, içerikler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanıza ve daha şeffaf bir veri kurtarma süreci sunulmasına olanak tanıyor.

iOS 17.5 Hatası ve Kurtarılan Albüm'ün Getirileri

iOS 17.5’te yaşanan bir hata, uzun süre önce silinmiş fotoğrafların yeniden görünmesine neden olmuştu. Apple, bu hatanın veritabanı bozulmasından kaynaklandığını ve silinen fotoğrafların hâlâ veritabanında bulunduğunu açıklamıştı. Kurtarılan Albüm özelliği, bu hatadan sonra, kaybolmuş görsellerin geri getirilmesine yönelik bir yanıt olarak değerlendirilebilir. Bu, Apple’ın kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik çabalarının bir parçası olarak görülebilir.

Apple’ın bu yeni özelliği, fotoğraflarımızı kurtarma konusunda büyük bir adım olarak değerlendirilebilir. Hepimiz zaman zaman önemli fotoğraflarımızı kaybetme korkusu yaşarız ve bu tür yenilikler, bu korkuları bir nebze olsun hafifletebilir. Özellikle veri bozulmaları ve teknik aksaklıklar konusunda endişe taşıyan kullanıcılar için, Kurtarılan Albüm’ün sağladığı ekstra güvence büyük bir rahatlık sağlayacak gibi görünüyor.

Sonuç olarak, Apple’ın iOS 18 ile sunduğu bu özellik, fotoğraf ve video kayıplarını minimuma indirmeyi vaat ediyor. Kullanıcıların veri kaybı konusunda daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlayarak, güvenilirliklerini bir adım daha ileriye taşıyor. Apple’ın bu adımı, teknoloji dünyasında kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor.