Apple, iOS 16 Beta 4 ile iMessage'a Sınırlama Getiriyor

Apple, iOS 16 Beta 4 ile birlikte iMessage’ın mesaj düzenleme ve gönderme özelliklerine sınırlama getiriyor. iOS 16, iPadOS 16 ve MacOS Ventura’nın yayınlanan bu yeni beta 4 sürümünde, daha önce getirilen özelliklere güvenlik endişesi nedeniyle yeniden bir düzenleme getirildi.

Bu özelliklerde gönderilen bir mesaj 15 dakika içerisinde geri alınabilecek, ek olarak mesajlar düzeltilebilecekti. Kötüye kullanımın artabileceği endişesiyle beraber, yayınlanan beta 4 sürümüyle, kullanıcıların gönderilen mesajları geri alma süresi 15 dakikadan 2 dakikaya düşürüldü. Buna bağlı olarak da, yine gönderilen mesajların, en fazla 5 kez düzenlenebileceği duyuruldu.

Yeni sürümle birlikte, mesajların düzenleme geçmişi de görünür kılınacak. Uygulama daha öncesinde mesajların yalnızca düzenlendiğini bildiriyordu, şimdi ise düzenlenmiş mesaj içerikleri de görüntülenebiliyor olacak. Beta sürümünde olan özelliklerin henüz ne zaman yayınlanacağı ise bilinmiyor.