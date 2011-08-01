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Apache'de DEFLATE ile Yalnızca HTML Sayfalarını Sıkıştırmak

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:55 - Tarih: 17 Ocak 2021 - Yorum: 0

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Apache'de DEFLATE ile Yalnızca HTML Sayfalarını SıkıştırmakWeb sitenizdeki birçok uzantıya sahip dosyayı Apache'nin .htaccess dosyası ile DEFLATE özelliği doğrultusunda sıkıştırabilirsiniz. Bu şekilde zaten örnek kodlar İnternet üzerinde de yer almaktadır. Ancak ben sizlerle, yalnızca HTML sayfalarını sıkıştırmak için ilgili parametreleri paylaşmak istiyorum. Aşağıdaki kodları .htaccess dosyanızın içerisine eklemeniz durumunda, web sitenizdeki yalnızca HTML, metin dosyaları sıkıştırılacaktır. İhtiyacınıza göre elbette ilgili parametreleri değiştirebilir veya eklemeler de yapabilirsiniz.

AYRICA: Plesk'te ZLib Sıkıştırma Açma Nasıl Yapılır?

Apache'de DEFLATE ile Yalnızca HTML Sayfalarını Sıkıştırmak

<ifmodule mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/text text/html text/plain
</ifmodule>


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