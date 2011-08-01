Web sitenizdeki birçok uzantıya sahip dosyayı Apache'nin .htaccess dosyası ile DEFLATE özelliği doğrultusunda sıkıştırabilirsiniz. Bu şekilde zaten örnek kodlar İnternet üzerinde de yer almaktadır. Ancak ben sizlerle, yalnızca HTML sayfalarını sıkıştırmak için ilgili parametreleri paylaşmak istiyorum. Aşağıdaki kodları .htaccess dosyanızın içerisine eklemeniz durumunda, web sitenizdeki yalnızca HTML, metin dosyaları sıkıştırılacaktır. İhtiyacınıza göre elbette ilgili parametreleri değiştirebilir veya eklemeler de yapabilirsiniz.

AYRICA: Plesk'te ZLib Sıkıştırma Açma Nasıl Yapılır?

Apache'de DEFLATE ile Yalnızca HTML Sayfalarını Sıkıştırmak