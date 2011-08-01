AnTuTu Ekim Raporu: En Hızlı Orta Segment Akıllı Telefonlar

Akıllı telefon dünyasında seçim yapmadan önce derinlemesine araştırmalar yapmak, fiyatlar arttıkça birçok kişi için daha da önemli hale geldi. AnTuTu gibi performans ölçümleri yapan platformlar, bu zorlu karar sürecinde bize ışık tutuyor. Şimdi, Ekim ayının en hızlı orta segment akıllı telefonlarını belirleyen AnTuTu'nun raporuna bir göz atalım.

AnTuTu'nun ekim raporuna göre, MediaTek yonga setleri bu alanda oldukça baskın bir konumda. Öyle ki, listedeki 10 cihazın tam 8'i MediaTek işlemcilere sahip. Ekim ayının birincisi, Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 işlemcisine sahip olan realme GT Neo5 SE oldu. Cihaz, 1.154.600 puan alarak listenin en üst sırasında yer aldı. Hemen ardından ise 1.152.325 puan alan Redmi Note 12 Turbo geldi.

Üçüncü sırayı 962.629 puanla iQOO Z8 alırken, dördüncü sırayı 951.223 puanla Vivo S17 Pro ve beşinci sırayı 950.981 puanla iQOO Neo7 SE takip etti.

Ekim Ayının En Hızlı Orta Segment Android Telefonları

realme GT Neo5 SE – 1.154.600 puan Redmi Note 12 Turbo – 1.152.325 puan iQOO Z8 – 962.629 puan Vivo S17 Pro – 951.223 puan iQOO Neo7 SE – 950.981 puan Civi 3 – 891.704 puan Redmi K60E – 891.175 puan OnePlus Ace – 889.916 puan Redmi Note 12T Pro – 888.496 puan OPPO Reno 9 Pro 5G – 886.356 puan

Ekim ayının en hızlı orta segment android akıllı telefonları sıralaması hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın!