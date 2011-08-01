Amazon Prime'ın sevilen animasyon dizisi Invincible, büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Böyle olunca da ilk sezonun ardından Invincible 2. sezon ne zaman çıkacak? soruları arttı. Nihayet Amazon Prime tarafından soruların cevabı yanıt buldu ve Invincible’ın 2. sezonu için fragman ve çıkış tarihi açıklandı.

Invincible 2. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Yayınlanan ilk sezonla 17 yaşındaki Mark'ın ergenlik hayatına ve başından geçenlere tanıklık ediyoruz. Mark'ın süper kahraman olan babası (Omni-Man) ile yüzleşmek zorunda kalmasını ve büyük bir sınav vermesini konu alan Invincible 2. sezon, 2023’ün sonlarında çıkacak.

Paylaşılan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Invincible 2. Sezon Fragman İzle