Android Telefondan MAC Bilgisayara Dosya Aktarma Nasıl Yapılır?

Android'den MAC'e dosya aktarmak isteyebilirsiniz. Ancak varsayılan olarak, iki yazılımın birbiri ile tam uyumlu olduğunu söylemek ise ne yazık ki mümkün değil. Ancak elbette, Android telefondan MAC'e dosya aktarmak imkânsız da değil. Bunun için birçok uygulama var ancak en güvenlisi Google'a ait olan Android Dosya Aktarımı adlı aracı kullanmak olacaktır.

Android Telefondan MAC'e Dosya Aktarma Nasıl Yapılır?

Aşağıdaki bağlantıya tıklayıp, ilgili uygulamayı MAC bilgisayarınıza kurmanız yeterli olacaktır. Akabinde bir USB ile Android telefonunuzu, MAC'inize bağlayıp, açılan pencere ile dosyalarınızı, bilgisayarınıza sürüklemeniz yeterlidir. Hepsi bu kadar kolay... Güvenliğiniz için farklı bir uygulama yerine, direkt Google'ın bu uygulamasını kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

İndir: Android Dosya Aktarımı (Apple macOS)