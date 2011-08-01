Android PUBG Mobile İndirme Sorunu ve Çözümü

Son zamanlarda popülaritesini arttıran ve birçok kişi tarafından oynanan PUBG, Mobile sürümüyle de karşımıza çıkmıştı. Tabii her şeyde olduğu gibi PUBG sorunu gibi bazı hatalarla karşılaşmak mümkün. Bunlardan birisi de Android PUBG Mobile indiremiyorum hatası olarak göze çarpıyor. Siz de PUBG Mobile indirme hatası yaşıyorsanız, aşağıdaki adımları deneyebilirsiniz.

PUBG Mobile İndiremiyorum Hatası (Sorunu) ve Çözümü

Öncelikle internet bağlantınızda bir sorun olup olmadığını kontrol edin. Aralıklarla kesilen bir hat PUBG indirme sorunu yaratabilir. Gerekirse mobil internet kullanarak hızlı bir şekilde indirmeyi deneyebilirsiniz.

Google Play'e bağlı Google hesabınızda bir problem olabileceğinden hesabınızı kaldırıp, başka bir hesapla giriş yaptıktan sonra tekrar deneyebilirsiniz.

Bunların dışında telefonunuzda "Ayarlar >> Uygulamalar >> Google Play Store" tıklayın ve Play Store uygulamasında "Verileri temizle", "Önbelleği temizle" işlemlerini yapın.

Android telefonunuza yazılım güncellemesi geldiyse onu da yapmanızı öneririz.

PUBG Mobile indirme problemi nasıl çözülür hakkında araştıranlar için bu bilgileri verebiliriz. Aşağıdaki yorum alanından bu konuyla ilgili sorunuz varsa yazabilir ya da anlattıklarımız dışında Android PUBG Mobile indirme hatası çözümü bulduysanız, diğer kullanıcılar için paylaşabilirsiniz. Sorunsuz iyi otunlar dileriz.