Android 15: Yeni Özellikler ve Güncelleme Alacak Cihazlar

Google, "Vanilla Ice Cream" kod adıyla bilinen Android 15 üzerinde yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Bu yeni sürümün beta aşamaları hızla ilerlerken, Android tutkunları da büyük bir merakla güncelleme detaylarını bekliyor. Peki, Android 15 neler sunacak ve hangi cihazlar bu güncellemeyi alacak?
Android 15, Şubat 2024’te geliştirici ön izlemesi olarak ilk kez tanıtılmıştı. O zamandan bu yana test süreci devam eden bu yeni işletim sistemi, kullanıcı deneyimini iyileştiren birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Google, bu sürümde güvenlik ve gizlilik odaklı pek çok gelişmenin yanı sıra performans iyileştirmeleriyle de dikkat çekmeyi hedefliyor.
Android 15 ile Yeni Özellikler
Yeni özelliklere baktığımızda, uydu bağlantısı desteği ve batarya sağlığı gibi önemli yenilikler ön plana çıkıyor. Özellikle çevrimdışı cihaz bulma ve yüksek kaliteli webcam modu, Android kullanıcıları için oldukça heyecan verici olabilir. Ayrıca parçalı ekran paylaşımı gibi modern kullanım senaryolarını destekleyen özelliklerin eklenmesi, Android 15’in ne kadar kapsamlı bir güncelleme olacağını gösteriyor.
Tabii ki, herkesin aklındaki asıl soru, "Benim telefonum bu güncellemeyi alacak mı?" sorusu. Android 15’in hangi cihazlara geleceği konusunda net bilgiler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Google’ın bu konuda oldukça titiz davrandığını ve geniş bir cihaz yelpazesine destek vermeyi planladığını söyleyebiliriz.
Android 15 güncellemesini bekleyen kullanıcılar için sabırsızlık giderek artıyor. Bu sürümün, mobil dünyada yeni bir standart oluşturması ve kullanıcıların beklentilerini karşılaması bekleniyor. Siz de bu yenilikleri deneyimlemek için telefonunuzun güncellemeler bölümünü sık sık kontrol etmeyi unutmayın!
Android 15 Güncellemesi Alacak Akıllı Telefonlar
Oppo
- OPPO Find X5
- OPPO Find X5 Pro
- OPPO Find X6
- OPPO Find X6 Pro
- OPPO Find X7
- OPPO Find X7 Ultra
- OPPO Find N2
- OPPO Find N3
- OPPO Find N2 Flip
- OPPO Find N3 Flip
- OPPO Reno 9
- OPPO Reno 9 Pro
- OPPO Reno 9 Pro+
- OPPO Reno 10
- OPPO Reno 10 Pro
- OPPO Reno 11
- OPPO Reno 11 Pro
- OPPO Reno 11F
- OPPO F25 Pro
Google Pixel
- Google Pixel 8a
- Google Pixel 8
- Google Pixel 8 Pro
- Google Pixel Fold
- Google Pixel 7a
- Google Pixel 7
- Google Pixel 7 Pro
- Google Pixel 6
- Google Pixel 6 Pro
- Google Pixel 6a
Samsung
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24+
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S23+
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy S23 FE
- Samsung Galaxy S22
- Samsung Galaxy S22+
- Samsung Galaxy S22 Ultra
- Samsung Galaxy S21 FE
- Samsung Galaxy S21
- Samsung Galaxy S21+
- Samsung Galaxy S21 Ultra
- Samsung Galaxy Xcover 6 Pro
- Samsung Galaxy Z Fold 5
- Samsung Galaxy Z Flip 5
- Samsung Galaxy Z Fold 4
- Samsung Galaxy Z Flip 4
- Samsung Galaxy Z Fold 3
- Samsung Galaxy Z Flip 3
- Samsung Galaxy A55
- Samsung Galaxy A54
- Samsung Galaxy A53
- Samsung Galaxy A73
- Samsung Galaxy A35
- Samsung Galaxy A34
- Samsung Galaxy A33
- Samsung Galaxy A15
- Samsung Galaxy A15 5G
- Samsung Galaxy A14
- Samsung Galaxy A14 5G
- Samsung Galaxy A13
- Samsung Galaxy A04s
- Samsung Galaxy M53 5G
- Samsung Galaxy M33 5G
- Samsung Galaxy M23
- Samsung Galaxy A05s
- Samsung Galaxy A05
- Samsung Galaxy M54
- Samsung Galaxy M34
Xiaomi
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi Mix Fold 2
- Xiaomi Mix Fold 3
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
OnePlus
- OnePlus 10 Pro
- OnePlus 10T
- OnePlus 10R/10R 150W
- OnePlus 11
- OnePlus 11R
- OnePlus 12
- OnePlus 12R
- OnePlus Open
- OnePlus Nord 3
- OnePlus Nord CE3
- OnePlus Nord CE3 Lite
Sony
- Sony Xperia 1 V
- Sony Xperia 5 V
- Sony Xperia 10 V
- Sony Xperia 1 VI
- Sony Xperia 10 VI
Asus
- Asus ROG Phone 8
- Asus ROG Phone 8 Pro
- Asus ROG Phone 7
- Asus ROG Phone 7 Ultimate
- Asus Zenfone 10
- Asus Zenfone 11 Ultra
Nothing
- Nothing Phone 1
- Nothing Phone 2
- Nothing Phone 2a
Honor
- Honor 90
- Honor 90 Lite
- Honor Magic Vs
- Honor Magic Vs Ultimate
- Honor Magic 5 Lite
- Honor Magic 5 Pro
- Honor Magic 6 Pro
- Honor Magic V2
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- vivo X90 Pro
- vivo X90 Pro+
- vivo X90s
- vivo X100
- vivo X100 Pro
- vivo X Fold
- vivo X Fold+
- vivo X Fold 2
- vivo X Flip
- vivo V27
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- vivo V27e
- vivo V29
- vivo V29 Pro
- vivo V29e
- vivo V30
- vivo V30 Pro
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