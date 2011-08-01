Android 13 Alacak Samsung Telefonlar Açıklandı

Samsung, merakla beklenen Android 13 One UI 5 güncellemesini alacak telefon ve tablet modellerini açıkladı. Ekim ayında Galaxy S22 serisi için Android 13 One UI 5 güncellemesi sunan şirketin, diğer modellere ne zaman güncelleme getireceği merak konusu olmuştu.
Ekim ayından başlayarak, 2023’ün ilk çeyreğine kadar Samsung’un birçok modeli Android 13 One UI 5 güncellemesini almış olacak. Ancak bu güncellemenin Güney Kore için geçerli olduğunu belirtelim. Türkiye için güncelleme tarihi ise önümüzdeki sene başlayabilir. Tam listeyi okumak için aşağıya bakabilirsiniz.
Son olarak, güncel listenin değişebileceğini, yeni telefon ve tablet modellerinin listede yer alabileceğini eklemiş olalım.
Android 13 Alacak Samsung Telefonlar
Kasım 2022
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
- Galaxy S21
- Galaxy S21+
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy Note 20
- Galaxy S20
- Galaxy S20+
- Galaxy S20 Ultra
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S7
- Galaxy Tab S7+
- Galaxy Quantum 3
- Galaxy A53 5G
- Galaxy A33 5G
Aralık 2022
- Galaxy Z Fold 2
- Galaxy Z Flip 5G
- Galaxy Z Flip
- Galaxy S20 FE
- Galaxy Tab S7 FE/S7 FE 5G
- Galaxy Tab S6 Lite
- Galaxy A Quantum
- Galaxy A Quantum 2
- Galaxy A52s 5G
- Galaxy A51
- Galaxy A51 5G
- Galaxy A42 5G
- Galaxy A32
- Galaxy Jump
- Galaxy Jump 2
Ocak 2023
- Galaxy Tab A8
- Galaxy Tab A7 Lite
- Galaxy Tab Active 3
- Galaxy Buddy 2
- Galaxy Wide 6
- Galaxy Wide 5
- Galaxy Buddy
- Galaxy A23
- Galaxy A13
- Galaxy M12
- Galaxy XCover 5
Şubat 2023
- Galaxy Tab Active 4 Pro
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