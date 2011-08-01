Android 13 Alacak Samsung Telefonlar Açıklandı

Samsung, merakla beklenen Android 13 One UI 5 güncellemesini alacak telefon ve tablet modellerini açıkladı. Ekim ayında Galaxy S22 serisi için Android 13 One UI 5 güncellemesi sunan şirketin, diğer modellere ne zaman güncelleme getireceği merak konusu olmuştu.

Ekim ayından başlayarak, 2023’ün ilk çeyreğine kadar Samsung’un birçok modeli Android 13 One UI 5 güncellemesini almış olacak. Ancak bu güncellemenin Güney Kore için geçerli olduğunu belirtelim. Türkiye için güncelleme tarihi ise önümüzdeki sene başlayabilir. Tam listeyi okumak için aşağıya bakabilirsiniz.

Son olarak, güncel listenin değişebileceğini, yeni telefon ve tablet modellerinin listede yer alabileceğini eklemiş olalım.

Android 13 Alacak Samsung Telefonlar

Kasım 2022

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Galaxy Quantum 3

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Aralık 2022

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy S20 FE

Galaxy Tab S7 FE/S7 FE 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy A Quantum

Galaxy A Quantum 2

Galaxy A52s 5G

Galaxy A51

Galaxy A51 5G

Galaxy A42 5G

Galaxy A32

Galaxy Jump

Galaxy Jump 2

Ocak 2023

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 3

Galaxy Buddy 2

Galaxy Wide 6

Galaxy Wide 5

Galaxy Buddy

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy M12

Galaxy XCover 5

Şubat 2023