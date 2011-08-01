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Android 12 Yayınlandı: İşte Güncellemeyi İlk Alan Telefonlar

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 09:15 - Tarih: 20 Ekim 2021 - Yorum: 0

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Android 12Geçtiğimiz şubat ayında duyurulan ve bir süredir geliştirme aşamasında olan Android 12, nihayet kararlı sürümü ile yayınlandı. Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni Android sürümünü ilk olarak kendi Pixel telefonlarıyla paylaştı. Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a ve Pixel 6 serisi Android 12'ye sahip olacak. Diğer akıllı telefon modellerine ise ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

Android 12 Güncellemesi Alacak Telefonlar

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