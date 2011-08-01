Amazon Prime Video Aralık 2024 İçerik Takvimi

Amazon, sadece alışveriş değil, eğlence dünyasında da çıtayı sürekli yükseltiyor. Özellikle yıl sonu gibi özel dönemlerde platformun sunduğu içerikler, izleyicilere keyifli bir kaçış fırsatı sunuyor. Aralık 2024 için duyurulan yeni yapımlar, bu ayı adeta bir sinema ve dizi şölenine dönüştürüyor. Hem nostaljik hem de modern yapımlarıyla Prime Video, yılın son günlerini evinizde daha da güzel geçirmenizi sağlayacak gibi görünüyor!

Aralık 2024'te Sizi Neler Bekliyor?

Amazon Prime Video, her türden izleyiciye hitap eden geniş bir içerik yelpazesiyle karşımıza çıkıyor. Komedi, dram, korku, animasyon…

Hangi türü seviyorsanız, bu ay mutlaka ilginizi çekecek bir şey bulacaksınız. Özellikle Amazon Originals damgalı içerikler ve özel yapımlar, platformun bu alandaki iddiasını bir kez daha kanıtlıyor.

1 Aralık itibarıyla yayınlanacak 25 film ile ayın başlangıcı oldukça güçlü bir şekilde yapılıyor. Aralık ayının ilerleyen günlerinde de birçok yeni dizi ve kiralanabilir içerik izleyicilerle buluşacak.

Filmler :

Meyan Kökü Pizza – 1/12

Adrift – 1/12

Pulp Fiction – 1/12

Koşarken – 1/12

Priscilla, Çölün Deli Kadını – 1/12

Greta – 1/12

Moonstruck – Moon Lightning – 1/12

Çok Mükemmel Bir Düğün – 1/12

Her Şey, Her Şey – 1/12

Muhteşem Yedili (1960) – 1/12

Muhteşem Yedili (2016) – 1/12

Much Ado About Nothing – 1/12

Gringo – 1/12

Patlama – 1/12

Benim Güzel Oğlum – 1/12

Yeşil Kitap: Güney Yollarında – 1/12

Rio için Son Çağrı! – 1/12 – Özel

Vahşi Kalp – 1/12

Tahminler – 1/12

Vadideki Kız – 1/12

Macadam Kovboy – 1/12

Star Trek Karanlığa Doğru – 1/12

Kırmızılı Kız – 1/12

Wicker Park – 1/12

Yeşil Yaban Ar ısı – 1/12

Jack Noel Zamanında – 3/12

Sinsi: Kırmızı Kapı – 5/12

La Virgen Roja – 5/12 – Orijinal

Joy Ride – 5/12 – Özel

Ninja Kaplumbağalar – 15/12

Ninja Kaplumbağalar 2 – 15/12

Şimdiye kadar çok iyi – 15/12

A Contre-Sens 2 – 27/12 – Orijinal

Diziler:

Ahora Que No Estás S1 – 25/12 – Orijinal

En Terrasse S2 – 4/12 – Özel

Yapışkan: Dolandırıcılık S1 – 6/12 – Orijinal

Çakalın Günü S1 – (ep.1-5) 6/12 ve (ep.6-10) 13/12 – Özel

Gizli Seviye S1 – 10/12 – Orijinal

Kedinin Gözleri S1 – 18/12

Beast Games S1 – 19/12 – Orijinal

Kiralanabilir ve Satın Alınabilir İçerikler:

Deadpool & Wolverine – 21 Kasım’da satın alınabilir ve 5 Aralık’ta kiralanabilir.

Garfield : Héros malgré lui – 28 Kasım’da satın alınabilir ve 4 Aralık’ta kiralanabilir.

Tuzak – 5 Aralık’ta satın alınabilir ve 11 Aralık’ta kiralanabilir.

Super Papa – 5 Aralık’ta satın alınabilir ve kiralanabilir.

Borderlands – 5 Aralık’ta satın alınabilir ve kiralanabilir.

Yaratık: Romulus – 12 Aralık’ta satın alınabilir ve 20 Aralık’ta kiralanabilir.

Jamais plus – It ends with us – 12 Aralık’ta satın alınabilir ve 18 Aralık’ta kiralanabilir.

Emilia Perez – 20 Aralık’ta satın alınabilir ve kiralanabilir.

Aralık 2024, Prime Video aboneleri için kesinlikle unutulmaz bir ay olacak. Her gün yeni bir içerik keşfetmek, evde geçirilen zamanı çok daha eğlenceli hale getirebilir. Fikirlerinizi ve izleme planlarınızı yorumlarda paylaşmayı unutmayın!