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Aksiyonu Yüksek Yeni Netflix Filmi Extraction'dan İlk Fragman

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:51 - Tarih: 08 Nisan 2020 - Yorum: 0

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Netflix ExtractionNetflix, başrolünde ünlü oyuncu Chris Hemsworth'un yer aldığı yeni aksiyon filmiyle geliyor. Extraction isimli filmin ilk fragmanı paylaşıldı. Fragmana baktığımızda filmin aksiyon dozuyla oldukça etkileyici göründüğünü söyleyebiliriz.

Netflix Extraction Fragman İzle

Korkusuz bir paralı asker olan Tyler Rake'in (Chris Hemsworth), uluslararası bir suç baronunun kaçırılan oğlunu kurtarma görevinin işlendiği filmin yönetmen koltuğunda Sam Hargrave oturuyor.

24 Nisan'da Netflix üzerinden izlenebilecek olan Extraction filminin ilk fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Netflix Extraction Fragman İzle

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