Akıllı Telefon Alımında Kredi Üst Limit Sınırı ve Vadesi Artırıldı

Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) anlaşması ile akıllı telefon almak isteyenler için, vade sınırını yeniden düzenleyen bir kararı Resmi Gazete’de yayımladı. BDDK tarafından yapılan açıklamada; yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte, yenilenmiş telefon almak isteyen tüketiciler, 12 aylık vade taksiti ile telefon alabilecekler. Ancak yenilenmiş akıllı telefonların, Ticaret Bakanlığı onaylı yenileme merkezleri veya yetkili satıcılardan alınması gerekecek.

12 Bin TL üzerindeki akıllı cep telefonları ise, en fazla 3 aylık vade ile satın alınabilecek. Yine BDDK tarafından yapılan açıklamayla birlikte, daha önce vade sınırı 5 Bin TL olan tutar, 12 Bin TL’ye çıkarıldı.