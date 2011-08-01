AirPods Pro 2 Tanıtım Tarihi Hakkında İddia Paylaşıldı!

Güvenilir teknoloji analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın yeni kablosuz kulaklığı AirPods Pro 2 ile ilgili tanıtım tarihini hedef alan dikkat çeken bir iddia paylaştı. Apple ürünlerine yönelik paylaşım yaptığı isabetli tahminlerle tanınan Kuo’nun açıklamasına göre Apple, yeni kulaklık modelini bu sene içinde satışa sunmayacak. Ünlü analist, Apple AirPods Pro 2’nin tanıtım tarihi olarak 2022 yılını işaret etti. Ayrıca önümüzdeki sene kulaklıkların satış rakamlarının da 100 milyonu aşacağını söyledi.