84 Dolarlık Lava O1 Özellikleri ve Fiyatı!

Lava, akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak amacıyla Lava O1 modelini tanıtarak dikkatleri üzerine çekti. 84 dolarlık cazip fiyat etiketiyle kullanıcıların ilgisini çeken bu yeni telefon, tasarımı ve özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte Lava O1'in özellikleri ve fiyatı!

Lava O1 Özellikleri

Lava O1, 6.5 inçlik HD+ çözünürlüklü bir ekran ve bu ekran 90 Hz yenileme hızı ile kullanıcılarına akıcı bir deneyim sunuyor. Telefonun ekranında ayrıca damla çentik tasarımı bulunuyor. Cihazın boyutları 163.7 × 75.3 × 9.3 mm ve toplam ağırlığı ise 199 gram civarında.

Bu akıllı telefonda gücünü UniSoC T606 işlemcisi sağlıyor. 12 nm fabrikasyon süreciyle üretilen bu yonga seti, 2x 1.6 GHz ARM Cortex-A75 ve 6x 1.6 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine sahip olup Mali-G57 MP1 grafik birimini barındırıyor.

Lava O1, 4 GB RAM ile gelmekte ve ayrıca 3 GB sanal RAM desteği sunmaktadır. Cihazın 64 GB depolama alanı bulunur ve bu alanı microSD kart desteği ile genişletebilirsiniz. Özellikle fotoğraf severler için ön tarafta 5 MP selfie kamerası, arka tarafta ise 13 MP ana kamera bulunmaktadır.

Telefon, 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh bataryayla güçlendirilmiş. Kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemiyle çalışan Lava O1, kullanıcılara en güncel deneyimi sunmakta.

Lava O1 Fiyatı

Lava O1'in 4 GB RAM + 64 GB depolama kapasitesine sahip versiyonu 84 dolarlık bir fiyatla sunulmakta. Ayrıca, kullanıcılar farklı renk seçenekleri arasından mavi, mor ve kırmızı gibi seçimler yapabilirler.