Yeni yılın ilk büyük etkinliği olan 82. Altın Küre Ödülleri, kısa süre önce görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Sinema ve dizi dünyasının en başarılı yapımları ve oyuncuları, bu prestijli ödülle onurlandırıldı. Altın Küre Ödülleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da sinema ve televizyon endüstrisinin nabzını tutarak, gelecekteki Oscar ödüllerine de ışık tutuyor. Bu bağlamda, sizlerle, 82. Altın Küre Ödülleri'nin kazananlarını hemen paylaşmak istiyoruz.

82. Altın Küre Ödülleri'nin Kazananları

Sinema Kategorileri

Drama Dalında En İyi Film: The Brutalist

The Brutalist Müzikal/Komedi Dalında En İyi Film: Emilia Pérez

Emilia Pérez En İyi Yabancı Film: Emilia Pérez

Emilia Pérez En İyi Animasyon: Flow

Flow En İyi Yönetmen: Brady Corbet (The Brutalist)

Brady Corbet (The Brutalist) En İyi Senaryo: Peter Straughan (Conclave)

Peter Straughan (Conclave) En İyi Orijinal Şarkı: "El Mal" (Emilia Pérez)

"El Mal" (Emilia Pérez) En İyi Orijinal Film Müziği: Challengers

Challengers Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Fernanda Torres (I'm Still Here)

Fernanda Torres (I'm Still Here) Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Adrien Brody (The Brutalist)

Adrien Brody (The Brutalist) Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Demi Moore (The Substance)

Demi Moore (The Substance) Müzikal/Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Sebastian Stan (A Different Man)

Sebastian Stan (A Different Man) En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

Zoe Saldaña (Emilia Pérez) En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Kieran Culkin (A Real Pain)

Televizyon Kategorileri

En İyi Televizyon Draması: Shōgun

Shōgun Müzikal/Komedi Dalında En İyi Televizyon Dizisi: Hacks

Hacks En İyi Mini Dizi/Televizyon Filmi: Baby Reindeer

Baby Reindeer Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Anna Sawai (Shōgun)

Anna Sawai (Shōgun) Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Hiroyuki Sanada (Shōgun)

Hiroyuki Sanada (Shōgun) Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Jean Smart (Hacks)

Jean Smart (Hacks) Müzikal/Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Jeremy Allen White (The Bear)

Jeremy Allen White (The Bear) Mini Dizi/TV Filmi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Colin Farrell (The Penguin)

Colin Farrell (The Penguin) Mini Dizi/TV Filmi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Jodie Foster (True Detective: Night Country)

Jodie Foster (True Detective: Night Country) En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jessica Gunning (Baby Reindeer)

Jessica Gunning (Baby Reindeer) En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Tadanobu Asano (Shōgun)

Tadanobu Asano (Shōgun) En İyi Stand-Up Performansı: Ali Wong (Ali Wong: Single Lady)

Bu yılki törende, önceki yılların aksine tek bir yapımın diğerlerini gölgede bırakmadığına şahit olduk. Çeşitliliğin ön planda olduğu gecede, The Brutalist ve The Substance gibi yapımlar dikkat çekerken, Shōgun ve Baby Reindeer da ödülleriyle gecenin yıldızları arasında yer almayı başardı.