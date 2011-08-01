Lenovo, orta seviyeye konumlandırdığı yeni tabletini duyurdu. 7.000 mAh'lik dev bataryası ile dikkat çeken Lenovo M10 FHD REL, 10.1 inçlik Full HD çözünürlüklü IPS LCD bir ekranla geliyor. Gücünü Snapdragon 450 işlemcisinden ve 3 GB RAM belleğinden alan tabletin, 32 GB dahili depolama alanı da microSD kart ile arttırılabiliyor.

Lenovo M10 FHD REL Özellikleri ve Fiyatı

Arka tarafında 8 MP çözünürlüklü bir ana kameraya ve ön tarafında da 5 MP'lik bir selfie kamerasına sahip olan Lenovo M10 FHD REL, Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkıyor. Ayrıca cihazın SIM kart yuvasına sahip olmadığını da belirtelim.

Tablet bilgisayarın fiyatı konusunda ise yaklaşık 200 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olduğu açıklandı.