2024 Steam Ödülleri Listesinin Lideri "Black Myth: Wukong" Oldu

Çin yapımı aksiyon RPG oyunu Black Myth: Wukong, 2024 Steam Ödülleri'nde büyük bir zafer kazandı. Toplamda sadece 11 kategori bulunan bu topluluk oylamalı etkinlikte, Yılın Oyunu ödülünün yanı sıra iki ödül daha kazandı. Black Myth: Wukong, Yılın Oyunu ödülüyle birlikte "Kötü Olduğunuz En İyi Oyun Ödülü" ve "Üstün Zengin Hikâye Ödülü" kategorilerinde de zafer elde etmiş oldu.

Bu başarı, oyunu bir yılda en çok ödül kazanan yapım hâline getiriyor. Daha önce Cuphead, Baldur's Gate 3 ve Red Dead Redemption 2 gibi oyunlar, bir yılda yalnızca iki kategoride ödül kazanabilmişti.

2024'ün Parlayan Yıldızı: "Black Myth: Wukong"

Black Myth: Wukong'un bu başarısı, hayranların büyük sevgisiyle mümkün oldu. Steam Ödülleri, tamamen topluluk oylarıyla belirlendiği için bir anlamda popülerlik yarışması olarak nitelendirilebilir. Ancak, bu zafer şaşırtıcı değil; çünkü Black Myth: Wukong, Steam'de aynı anda en fazla oyuncu bulundurma rekorlarından birini kırarak, bu platformda eşzamanlı en çok oyuncunun yer almasına da katkıda bulunmuştu.

2024'ün diğer dikkat çeken ödülü ise Red Dead Redemption'ın En İyi Oyun Müziği Ödülü'nü almasıydı. Elbette ki soundtrack'i harika ve uzun bir şaheser, ancak oyunun çıkışının üzerinden 14 yıl geçmiş! Görülüyor ki iyi bir müzik, hangi yılda dinlenirse dinlensin değerini koruyor.

2024 Steam Ödülleri Kazananları

Bu yılın kazananları ise aşağıdaki gibidir. 2024 Steam Ödülleri kazananlarının listesini Steam üzerinden de, buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.