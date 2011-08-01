2024 Steam Ödülleri Listesinin Lideri "Black Myth: Wukong" Oldu

Çin yapımı aksiyon RPG oyunu Black Myth: Wukong, 2024 Steam Ödülleri'nde büyük bir zafer kazandı. Toplamda sadece 11 kategori bulunan bu topluluk oylamalı etkinlikte, Yılın Oyunu ödülünün yanı sıra iki ödül daha kazandı. Black Myth: Wukong, Yılın Oyunu ödülüyle birlikte "Kötü Olduğunuz En İyi Oyun Ödülü" ve "Üstün Zengin Hikâye Ödülü" kategorilerinde de zafer elde etmiş oldu.
Bu başarı, oyunu bir yılda en çok ödül kazanan yapım hâline getiriyor. Daha önce Cuphead, Baldur's Gate 3 ve Red Dead Redemption 2 gibi oyunlar, bir yılda yalnızca iki kategoride ödül kazanabilmişti.
2024'ün Parlayan Yıldızı: "Black Myth: Wukong"
Black Myth: Wukong'un bu başarısı, hayranların büyük sevgisiyle mümkün oldu. Steam Ödülleri, tamamen topluluk oylarıyla belirlendiği için bir anlamda popülerlik yarışması olarak nitelendirilebilir. Ancak, bu zafer şaşırtıcı değil; çünkü Black Myth: Wukong, Steam'de aynı anda en fazla oyuncu bulundurma rekorlarından birini kırarak, bu platformda eşzamanlı en çok oyuncunun yer almasına da katkıda bulunmuştu.
2024'ün diğer dikkat çeken ödülü ise Red Dead Redemption'ın En İyi Oyun Müziği Ödülü'nü almasıydı. Elbette ki soundtrack'i harika ve uzun bir şaheser, ancak oyunun çıkışının üzerinden 14 yıl geçmiş! Görülüyor ki iyi bir müzik, hangi yılda dinlenirse dinlensin değerini koruyor.
2024 Steam Ödülleri Kazananları
Bu yılın kazananları ise aşağıdaki gibidir. 2024 Steam Ödülleri kazananlarının listesini Steam üzerinden de, buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.
- Yılın Oyunu Ödülü: Black Myth: Wukong
- Yılın En İyi VR Oyunu Ödülü: Metro Awakening VR
- Aşk ile Devam Ettirilen Ödülü: Elden Ring
- Steam Deck'te En İyi Oyun Ödülü: God of War: Ragnarök
- Arkadaşlarla Daha Zevkli Ödülü: Helldivers 2
- Üstün Görsel Stil Ödülü: Silent Hill 2
- En Yenilikçi Oynanış Ödülü: Liar's Bar
- Kötü Olduğunuz En İyi Oyun Ödülü: Black Myth: Wukong
- En İyi Oyun Müziği Ödülü: Red Dead Redemption
- Üstün Zengin Hikâye Ödülü: Black Myth: Wukong
- Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın Ödülü: Farming Simulator 25
Yorum bulunmamaktadır.