2023 Yılında En Çok Satılan Akıllı Telefon Modelleri Açıklandı

Geçtiğimiz yılın en çok tercih edilen akıllı telefon modelleri konusunda Canalys tarafından yayınlanan rapor, sektördeki büyük değişiklikleri gözler önüne seriyor. Apple'ın güçlü performansıyla zirvede yer aldığı bir yıl olarak öne çıkan 2023'ün en popüler akıllı telefonlarına birlikte göz atalım.

2023 Yılında En Çok Satılan Akıllı Telefonlar