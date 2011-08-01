2023 Yılında En Çok Satılan Akıllı Telefon Modelleri Açıklandı

Geçtiğimiz yılın en çok tercih edilen akıllı telefon modelleri konusunda Canalys tarafından yayınlanan rapor, sektördeki büyük değişiklikleri gözler önüne seriyor. Apple'ın güçlü performansıyla zirvede yer aldığı bir yıl olarak öne çıkan 2023'ün en popüler akıllı telefonlarına birlikte göz atalım.
2023 Yılında En Çok Satılan Akıllı Telefonlar
- iPhone 14 Pro Max - 34 milyon
- iPhone 15 Pro Max - 33 milyon
- iPhone 14 - 29 milyon
- iPhone 14 Pro - 29 milyon
- iPhone 13 - 23 milyon
- Samsung Galaxy A14 4G - 21 milyon
- iPhone 15 Pro - 21 milyon
- Samsung Galaxy A54 5G - 20 milyon
- Samsung Galaxy A14 5G - 19 milyon
- iPhone 15 - 17 milyon
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