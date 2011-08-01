2020'de En Çok Kazanan Aktörler Açıklandı!

İçerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde birçok alan kötü etkilendi. Bazı işletmeler kapanırken bazılarında da işten çıkarmalar oldu. Sinema sektörü de bu süreçte etkilenenler arasında. Her yıl olduğu gibi 2020'de de en çok kazanan aktörler listesi açıklandı.
Bu listeye göre instagram üzerinde 193 milyon takipçiyi aşan Dwayne Johnson, ikinci kez listenin ilk sırasında yer aldı. Kazancı ise 87,5 milyon dolar olarak açıklandı. Listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.
2020'de En Çok Kazanan Aktörler
- Dwayne "The Rock" Johnson – 87,5 milyon
- Ryan Reynolds – 71,5 milyon dolar
- Mark Wahlberg – 58 milyon dolar
- Ben Affleck – 55 milyon dolar
- Vin Diesel – 54 milyon dolar
- Akshay Kumar – 48,5 milyon dolar
- Lin-Manuel Miranda – 45,5 milyon dolar
- Will Smith – 44,5 milyon dolar
- Adam Sandler – 31 milyon dolar
- Jackie Chan – 30 milyon dolar
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