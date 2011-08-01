2020 Yılın Otomobili Ödülü için Finalistler Açıklandı

2020 Yılın Otomobili Ödülü için finale gidecek 10 model, Hindistan’da düzenlenen Delhi Auto Show’da belli oldu. 5 Mart tarihinde de finalistler 3'e düşecek ve kazanan nisan ayında New York Otomobil Fuarı’nda belli olacak. Finale giden ilk 10 modeli aşağıdan inceleyebilirsiniz. Ayrıca diğer kategoriler için de 5'er finalist belli oldu.
2020 Yılın Otomobili Ödülü İlk 10
- Hyundai Sonata
- Kia Soul EV
- Kia Telluride
- Range Rover Evoque
- Mazda 3
- Mazda CX-30
- Mercedes CLA
- Mercedes GLB
- Volkswagen Golf
- Volkswagen T-Cross
2020 Yılın Lüks Otomobili
- BMW X5
- BMW X7
- Mercedes EQC
- Porsche 911
- Porsche Taycan
2020 Yılın Performans Otomobili
- BMW M8
- Porsche 718 Cayman/Spyder GT4
- Porsche 911
- Porsche Taycan
- Toyota GR Supra
2020 Yılın Şehir Otomobili
- Kia Soul EV
- Mini Electric
- Peugeot 208
- Renault Clio
- Volkswagen T-Cross
2020 Yılın En İyi Tasarımlı Otomobili
- Alpine 110S
- Mazda 3
- Mazda CX-30
- Peugeot 208
- Porsche Taycan
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