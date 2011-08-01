2020 Yılın Otomobili Ödülü için Finalistler Açıklandı

2020 Yılın Otomobili Ödülü için finale gidecek 10 model, Hindistan’da düzenlenen Delhi Auto Show’da belli oldu. 5 Mart tarihinde de finalistler 3'e düşecek ve kazanan nisan ayında New York Otomobil Fuarı’nda belli olacak. Finale giden ilk 10 modeli aşağıdan inceleyebilirsiniz. Ayrıca diğer kategoriler için de 5'er finalist belli oldu.

2020 Yılın Otomobili Ödülü İlk 10

Hyundai Sonata

Kia Soul EV

Kia Telluride

Range Rover Evoque

Mazda 3

Mazda CX-30

Mercedes CLA

Mercedes GLB

Volkswagen Golf

Volkswagen T-Cross

2020 Yılın Lüks Otomobili

BMW X5

BMW X7

Mercedes EQC

Porsche 911

Porsche Taycan

2020 Yılın Performans Otomobili

BMW M8

Porsche 718 Cayman/Spyder GT4

Porsche 911

Porsche Taycan

Toyota GR Supra

2020 Yılın Şehir Otomobili

Kia Soul EV

Mini Electric

Peugeot 208

Renault Clio

Volkswagen T-Cross

2020 Yılın En İyi Tasarımlı Otomobili