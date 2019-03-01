WordPress için tema yapıyor iseniz, bu temanın, admin panelinde bir ekran görüntüsü de bulunacaktır. Peki, WordPress tema ekran görüntüsü boyutu nedir, bunu biliyor musunuz? Standart olarak bu boyut 300x225 şeklindedir. Ancak ekran boyutuna göre bu değerler değişebilir. Bu yüzden siz eğer ki bir tema kodluyor iseniz, themes içerisindeki tema klasörünün ana dizinine "screenshot.png" adı ile 300x225 boyutlarında bir ekran görüntüsü ekleyebilirsiniz. Görselin .png uzantılı olmasına da dikkat ediniz.

AYRICA: WordPress "wp-login.php" Şifreleme Nasıl Yapılır?

WordPress Tema Ekran Görüntüsü Boyutu Nedir? (screenshot.png)