Sosyal paylaşım sitesi VKontakte'da yaptığınız girişler tarihlere göre kayıt edilmektedir. Yani farklı cihazlardan da giriş yaptığınız zamanlar olabilir. İşte bu gibi durumlar için, güvenlik adına mevcut oturum haricinde, aktif olan diğer tüm oturumları kapatmanız mümkündür. Bunun için Ayarlar > Güvenlik sekmesine tıklayın. Ardından ise en altta yer alan Tüm oturumları sonlandır bağlantısına da tıklayarak, aktif olan diğer tüm oturumları kapatabilirsiniz.

AYRICA: VKontakte'da GIF'leri Otomatik Oynatma Özelliğini Kapatmak

VKontakte'da Aktif Oturumları Kapatma Nasıl Yapılır?