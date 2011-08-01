En İyi Video Çeken Akıllı Telefon Açıklandı

Gelişen akıllı telefon piyasasında kamera performansları da bir o kadar iyileşme ve gelişme kaydediyor. Değerlendirme veri sitesi DxOMark, bu yılın en iyi video çeken akıllı telefonunu bulmak için bir test yaptı. 31 akıllı telefonun girdiği testte kazanan Apple markası oldu. Test sonucuna göre 2019'un en iyi video çeken telefonu Apple iPhone 11 Pro.

En İyi Video Çeken Akıllı Telefon Hangisi?

iPhone 11 ailesinin ortaya çıkmasıyla kamera performansları konusunda rekabet iyice artmıştı. Yapılan birçok fotoğraf kalitesi testi ve performans testlerinin galibi olan akıllı telefon, DxOMark sitesinin yaptığı testte Xiaomi markasının Mi CC9 Pro Premium Edition modeli ile sıkı bir rekabete girdi. HDR kaydı ve mobil video ile iPhone 11 Pro birinci sıraya yerleşti.

Yapılan test ile ayrıca video çekerken en iyi zoom, en iyi ultra geniş kamera ve en iyi gece çekimi özellikleri de iPhone 11 Pro için vurgulandı. iPhone 11 ailesinin bu başarısından sonra gelecek sene için iPhone 12 ailesi merakla bekleniyor, diyebiliriz.