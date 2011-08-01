CAT, Yeni Akıllı Telefonu S32'yi Tanıttı - Özellikleri ve Fiyatı

Ağır iş makineleri ve ekipmanlarıyla bilinen CAT, akıllı telefonlarıyla mobil sektöründe de yer alıyor. Misyonundan ötürü akıllı telefonları dayanıklılık yönünden öne çıkıyor. Markanın CES 2020 kapsamında tanıttığı yeni akıllı telefon modeli ise CAT S32.

CAT S32 Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı

5.5 inçlik HD çözünürlüklü bir ekrana sahip olan akıllı telefon, DragonTrail Pro Glass ekran koruması ile donatılmış. Ayrıca sahip olduğu özellik ile ıslak elle ve eldivenli bir şekilde kullanmak mümkün.

Gücünü 1.8 GHz'lik sekiz çekirdekli Helio A20 işlemcisinden ve 3 GB RAM belleğinden alan CAT S32, 32 GB depolama alanına ve 4.200 mAh kapasiteli bataryaya sahip.

Telefonun kamera kısmına bakacak olursak; arka tarafında 13 MP, ön tarafında da 5 MP kameralar bulunan akıllı telefon, IP68 sertifikası ile 1.5 metre su altında 35 dakika kalabildiğini kanıtlıyor. Ayrıca MIL SPEC 810G sertifikası alan akıllı telefon, bunu elde edebilmek için 1.8 metre yükseklikten çelik üstüne atılarak test edildi.

Teknik özellikleri bu şekilde olan CAT S32 fiyatı ise yaklaşık 299 Euro olarak açıklandı.