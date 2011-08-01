5GHz bandı, ev ve ofis ağlarında daha yüksek hızlar ve daha stabil bağlantı isteyen kullanıcılar için ideal bir seçenektir. Ancak yoğun çevrelerde, komşu ağlarının oluşturduğu parazit nedeniyle zaman zaman performans düşüşleri yaşanabilir. Bu gibi durumlarda 5GHz Wi-Fi kanalını değiştirmek, bağlantı kalitesini önemli ölçüde iyileştirir. Bu yazımızda, Zyxel modemlerde 5GHz kanalını nasıl değiştirebileceğinizi adım adım anlatıyoruz.

AYRICA: Zyxel Modemde 2.4GHz Wi-Fi Kanalı Nasıl Değiştirilir?

Zyxel Modemde 5GHz Wi-Fi Kanalı Nasıl Değiştirilir?

1) Tarayıcınıza "192.168.1.1" yazın ve ilerleyin. Ardından ise kullanıcı adınızı ve şifrenizi de girerek, modem arayüzüne giriş yapın.

2) Açılan sayfadaki sağ üst kısımda yer alan yatay üç çizgi ikonuna tıklayın.

3) Ardından "Ağ Ayarı" > "Kablosuz" bağlantısına tıklayın.

4) Açılan sayfada yer alan "Kablosuz Ağ Kurulumu" başlığı altındaki "Bant" bölümünde "5GHz" seçeneğini seçin. "Kanal" adlı açılır menüden ise dilediğiniz kanalı seçebilirsiniz.

Önerilen 5GHz kanalları:

36, 40, 44, 48 (düşük frekans - en stabil kanallar)

5) En altta yer alan "Uygula" butonuna tıklayarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

5GHz kanalını doğru şekilde seçmek, özellikle apartman ortamlarında Wi-Fi performansını ciddi derecede iyileştirir. Zyxel modemlerde bu işlem oldukça basittir ve birkaç adımda tamamlanabilir. Eğer hız düşüşleri, kopmalar veya gecikmeler yaşıyorsanız, kanal değişikliğini denemek iyi bir çözüm olacaktır.