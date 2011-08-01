Zyxel modemlerde 5GHz Wi-Fi bant genişliğini değiştirmek, ağınızın hızını ve stabilitesini doğrudan etkileyen önemli ayarlardan biridir. Özellikle 80MHz gibi daha geniş kanal bantları, yüksek hız gerektiren cihazlarda daha iyi performans sağlarken; 20MHz veya 40MHz seçenekleri yoğun apartman ortamlarında daha stabil bir bağlantı sunabilir. Bu yazımızda, Zyxel modemde 5GHz bant genişliğini adım adım nasıl değiştirebileceğinizi anlatacağız.

AYRICA: Zyxel Modemde 2.4GHz Wi-Fi Bant Genişliği Nasıl Değiştirilir?

Zyxel Modemde 5GHz Wi-Fi Bant Genişliği Nasıl Değiştirilir?

1) Tarayıcınıza "192.168.1.1" yazın ve ilerleyin. Ardından ise kullanıcı adınızı ve şifrenizi de girerek, modem arayüzüne giriş yapın.

2) Açılan sayfadaki sağ üst kısımda yer alan yatay üç çizgi ikonuna tıklayın.

3) Ardından "Ağ Ayarı" > "Kablosuz" bağlantısına tıklayın.

4) Açılan sayfada yer alan "Kablosuz Ağ Kurulumu" başlığı altındaki "Bant" bölümünde "5GHz" seçeneğini seçin. "Bant genişliği" adlı açılır menüden ise dilediğiniz bant genişliğini seçebilirsiniz.

20MHz : En stabil seçenek; yoğun apartmanlarda önerilir.

: En stabil seçenek; yoğun apartmanlarda önerilir. 20/40MHz : Birlikte sunulan bu bant genişliği seçeneği; hız ve stabilite arasında dengeli performans sağlar.

: Birlikte sunulan bu bant genişliği seçeneği; hız ve stabilite arasında dengeli performans sağlar. 20/40/80MHz: Bu seçenek doğrultusunda modem, bu aralık içindeki bant genişliklerini otomatik olarak yönetir ve ortama en uygun olanı kendi belirler.

5) En altta yer alan "Uygula" butonuna tıklayarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

5GHz bant genişliğini doğru seçmek, Wi-Fi performansını gözle görülür şekilde artırır. Bu seçimi yaparken ise, yukarıda belirttiğimiz seçeneklerden kendi kullanımınıza en uygun olanını seçmenizi tavsiye ediyoruz.