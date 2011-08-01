Zyxel modemlerde 5GHz Wi-Fi adını değiştirmek, ev ağını daha düzenli hâle getirmenin en basit yollarından biridir. Özellikle birden fazla ağ kullanıyorsanız, 5GHz bandını kolayca ayırt edebilmek için özel bir ağ adı belirlemek oldukça faydalıdır. Bu yazımızda, Zyxel arayüzünde 5GHz Wi-Fi adını nasıl değiştirebileceğinizi adım adım ve anlaşılır bir şekilde anlatacağız.

Zyxel Modemde 5GHz Wi-Fi Adı Nasıl Değiştirilir?

1) Tarayıcınıza "192.168.1.1" yazın ve ilerleyin. Ardından ise kullanıcı adınızı ve şifrenizi de girerek, modem arayüzüne giriş yapın.

2) Açılan sayfadaki sağ üst kısımda yer alan yatay üç çizgi ikonuna tıklayın.

3) Ardından "Ağ Ayarı" > "Kablosuz" bağlantısına tıklayın.

4) Açılan sayfada yer alan "Kablosuz Ağ Kurulumu" başlığı altındaki "Bant" bölümünde "5GHz" seçeneğini seçin.

5) "Kablosuz Ağ Ayarları" başlığı altında yer alan "Kablosuz Ağ Adı" adlı kutucuğa dilediğiniz 5GHz Wi-Fi adını yazabilirsiniz.

6) En altta yer alan "Uygula" butonuna tıklayarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Sonuç olarak, Zyxel modemde 5GHz Wi-Fi adını değiştirmek oldukça kolay bir işlemdir. Daha düzenli bir ağ yönetimi için 2.4GHz ve 5GHz ağlarını farklı isimlerle kullanmak her zaman daha faydalı olacaktır.