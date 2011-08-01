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Zac Efron'un Yeni Filmi The Greatest Beer Run Ever'dan İlk Fragman

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 14:05 - Tarih: 19 Ağustos 2022 - Yorum: 0

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The Greatest Beer Run EverBaşrollerini Zac Efron, Russell Crowe ve Bill Murray'in paylaştığı, gerçek bir hikâyeden uyarlanan, şimdiye kadar yapılmış en iyi Vietnam savaş filminden ilk fragman paylaşıldı. 1967 yılında geçen filmde Chickie Donohue (Zac Efron), savaşa giden arkadaşlarına, arkalarında onları destekleyenlerin olduğunu göstermek için bira dolu kasayla, cepheye tek başına gidişi ve savaşın kötü yüzüyle karşılaşması anlatılıyor.

The Greatest Beer Run Ever Fragman İzle

Chickie’nin başından geçenler ve Vietnam savaşının gerçeğinin aktarıldığı filmi, Oscar ödüllü Green Book (Yeşil Rehber) filminin yönetmeni Peter Farrelly yönetiyor. The Greatest Beer Run, 30 Eylül'de Apple TV+'da vizyona girecek.

The Greatest Beer Run Ever isimli kitaptan uyarlanan filmin yayınlanan fragmanını ise aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler.

The Greatest Beer Run Ever Fragman İzle


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