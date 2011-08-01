Yüzüklerin Efendisi Oyunu Geliyor

Yüzüklerin Efendisi serisiyle ilgili haberler, aradan yıllar geçmesine rağmen hala büyük bir ilgiyle sevenleri tarafından takip ediliyor. Bu bağlamda serinin merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisi 2 Eylül’de gösterime girecek, ancak seriye olan ilgi yalnızca bununla da kalmıyor.

The Outer Worlds yayıncısı Private Division, yeni bir Yüzüklerin Efendisi oyununu geliştirdiklerini duyurdu. Oyunlar için özel efektler ve olağanüstü tasarımlar hazırlayan Weta Workshop’la birlikte, ortak bir şekilde geliştirilecek olan oyun, daha önce oynanan film oyunlarından büyük ölçüde farklı olacak. Kurulan ortaklıktan memnun olduğunu dile getiren Private Division, yeni yapımın serinin ilk oyunu olacağını da doğruladı.

Oyunun detayları hakkında henüz net bir bilgi yok, ancak çıkış tarihi olarak 2024 yılı hedef alınmış durumda.