Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri Dizisinden Yeni Bir Fragman Geldi

J.R.R. Tolkien'in romanlarından esinlenerek şimdiye kadar en yüksek bütçeyle hazırlanmış dizi konumundaki Yüzüklerin Efendisi: The Rings Of Power’dan (Güç Yüzükleri) prömiyere günler kala son bir fragman paylaşıldı.

Amazon Prime’da, 2 Eylül’de gösterime girecek olan dizi, büyük bir merakla seyircileri tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit serisinden çok öncelerini konu alacak olan dizi, beklentileri karşılayabilecek mi hep birlikte göreceğiz.

Dizinin prömiyerine günler kala paylaşılan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri Fragman İzle