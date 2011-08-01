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Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri Dizisinden Yeni Bir Fragman Geldi

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 13:44 - Tarih: 24 Ağustos 2022 - Yorum: 0

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Yüzüklerin Efendisi: Güç YüzükleriJ.R.R. Tolkien'in romanlarından esinlenerek şimdiye kadar en yüksek bütçeyle hazırlanmış dizi konumundaki Yüzüklerin Efendisi: The Rings Of Power’dan (Güç Yüzükleri) prömiyere günler kala son bir fragman paylaşıldı.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri Fragman

Amazon Prime’da, 2 Eylül’de gösterime girecek olan dizi, büyük bir merakla seyircileri tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit serisinden çok öncelerini konu alacak olan dizi, beklentileri karşılayabilecek mi hep birlikte göreceğiz.

Dizinin prömiyerine günler kala paylaşılan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri Fragman İzle


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