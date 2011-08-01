YouTube'un En Çok İzlenen Videoları

Video izleme platformu YouTube üzerindeki en çok izlenen videolar sıralandı. Milyarlarca izlenme alan videoların kazançları da milyonlarca dolar değerinde. YouTube'un en çok izlenen videosu ise bir çocuk şarkısı. Pinkfong! Kids’ Songs & Stories isimli kanal tarafından 2016'da paylaşılan "Baby Shark Dance" videosu 7.053 milyar izlenme ile birinci sırada. Diğerlerinin sırası ise şu şekilde;

YouTube'da En Çok İzlenen Videolar

Luis Fonsi ve Daddy Yankee’nin "Despacito" isimli parçası - 7.040 milyar

Ed Sheeran’ın "Shape of You" videosu - 5.049 milyar

Wiz Khalifa’nın "See You Again" videosu - 4.8 milyar

Masha and the Bear - 4.4 milyar

Johny Johny Yes Papa - 4.15 milyar

"Uptown Funk" - 3.99 milyar

Psy’nin "Gangnam Style" videosu - 3.8 milyar

YouTube'da En Çok İzlenen Video