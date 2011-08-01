YouTube'un En Çok İzlenen Videoları

Video izleme platformu YouTube üzerindeki en çok izlenen videolar sıralandı. Milyarlarca izlenme alan videoların kazançları da milyonlarca dolar değerinde. YouTube'un en çok izlenen videosu ise bir çocuk şarkısı. Pinkfong! Kids’ Songs & Stories isimli kanal tarafından 2016'da paylaşılan "Baby Shark Dance" videosu 7.053 milyar izlenme ile birinci sırada. Diğerlerinin sırası ise şu şekilde;
YouTube'da En Çok İzlenen Videolar
- Luis Fonsi ve Daddy Yankee’nin "Despacito" isimli parçası - 7.040 milyar
- Ed Sheeran’ın "Shape of You" videosu - 5.049 milyar
- Wiz Khalifa’nın "See You Again" videosu - 4.8 milyar
- Masha and the Bear - 4.4 milyar
- Johny Johny Yes Papa - 4.15 milyar
- "Uptown Funk" - 3.99 milyar
- Psy’nin "Gangnam Style" videosu - 3.8 milyar
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