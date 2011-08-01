YouTube'dan Premium ve Ücretsiz Kullanıcılara Yeni Özellikler

YouTube, ABD'deki kullanıcılar için iki yeni özelliği devreye aldı. Premium aboneler, artık alışveriş, seyahat ve yerel etkinlikler gibi konularda yapılan aramalarda, içerik üreticilerinin sunduğu önerileri içeren yeni bir önerilen videolar bölümüne erişebiliyor. Özellik şimdilik yalnızca Premium üyeler için geçerli.

YouTube, Ücretsiz Kullanıcılara da Soru-Cevap Özelliğini Açtı

Ayrıca, yaklaşık iki yıl önce Premium kullanıcılarla buluşan soru-cevap aracı artık sınırlı sayıda ücretsiz kullanıcıya da açıldı. Bu araç sayesinde kullanıcılar, video izlerken oynatmayı durdurmadan sorularına yanıt alabiliyor ve ilgili içerik önerilerini görebiliyor. Özellik şu an yalnızca Android cihazlarda ve İngilizce olarak sunuluyor.

Yeni araçlar şimdilik yalnızca ABD'de kullanılabiliyor. Global kullanıcılar için ne zaman aktif olacağı ise henüz belli değil.