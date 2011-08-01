YouTube'a Yüklenen Toplam Video Sayısı Dudak Uçuklattı!

Reddit'in önde gelen kullanıcılarından ve video blog yazarlarından Ethan Zuckerman ile PushShift hizmetinin geliştiricisi, YouTube'un yüklü videolarını sayabilen bir komut dosyası geliştirdi. Bu analiz, YouTube'un 2006 yılından bu yana ev sahipliği yaptığı toplam 13.325 milyar videoyu açığa çıkardı.

En dikkat çekici bulgulardan biri, 2023 yılında yüklendiği belirlenen yaklaşık 4 milyar video ile geçen yılın en yoğun içerik yılı olduğu. Buna karşın platformun başlangıcında, 2006 yılında yüklenen videoların sayısının en düşük olduğu belirlendi. Bu da tabii ki yeni bir platform için normal karşılanır.

Veriler, tüm videoların sadece %4'ünün 10 binden fazla görüntüleme aldığını gösteriyor. %13'ü ise sadece bin görüntülemede kalmış durumda. Şaşırtıcı bir şekilde, videoların yaklaşık %5'i hiç görüntülenmemiş durumda. Bu da gösteriyor ki YouTube'da yer alan içeriklerin büyük bir kısmı geniş bir izleyici kitlesi tarafından keşfedilmiyor.

Beğeni ya da yorum sayılarına bakıldığında, videoların büyük çoğunluğunda bu etkileşimlerin oldukça düşük olduğu görülüyor. Ortalama bir video, sadece 39 kez izleniyor ve "Öneriler" bölümünde yer alan videolar genellikle 10 bin kez veya daha fazla oynatılmış durumda.

Rapor, YouTube'daki içeriklerin dil dağılımına da ışık tutuyor. İlk sırada, yüklenen videoların %32'sini oluşturan İngilizce yer alıyor. İkinci sırada %10,5 ile Hintçe, üçüncü sırada ise %8'lik pay ile İspanyolca bulunuyor. Arapça ve Rusça da sırasıyla %6 ve %5,6'lık paylarla diller arasında yer alıyor.