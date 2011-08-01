YouTube'a Siyah Tema Geliyor!

Video içerik izleme aracı YouTube, ana sayfa akışında, tasarım bazlı değişiklikleri test etmeye başladı. Henüz test aşamasındaki bu değişiklikler, kişiselleştirme için geniş bir alan sağlayan Material You tasarımı içeriyor. Tasarıma göre, YouTube videolarındaki küçük resimler, köşeleri yuvarlatılmış bir görünüme sahip olacak. Aynı zamanda, ana sayfadaki etiket kutularının köşeleri de yuvarlatılmış dikdörtgen bir kutu görünümünde olacak.

Ancak en önemli özellik, uygulamaya getirilecek olan siyah tema diyebiliriz. YouTube uygulamasının koyu mod özelliği olsa da, koyu mod aslında tam olarak siyah değildi.

Siyah temayı seven kullanıcılar için, AMOLED ekran kullanımının yaygınlığı da düşünüldüğünde, yoğun bir kullanıcı kitlesine sahip olan YouTube, siyah tema kullanımını destekleyerek, takdiri hak edecek gibi görünüyor.

Özelliklerin ne zaman kararlı bir sürümle kullanışa sunulacağı bilinmiyor ancak çok uzun süreceğini de zannetmiyoruz, çünkü geri bildirimlerin oldukça olumlu olduğu dile getiriliyor.