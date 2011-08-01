YouTube, Videoları Shorts'a Dönüştürme İmkânı Sağlıyor

Tiktok’un yaşadığı büyük başarıdan sonra birçok uygulama, getirdiği veya getireceğini söylediği yeni özelliklerle dikkatleri üzerine çekmeye başladı. YouTube da bunlardan birisi. Uzun metrajlı videolar paylaşılabilen sosyal platform, yeni bir özelliği kullanıcılarına sundu. Hâlihazırda yüklenmiş olan uzun videolar artık 60 saniyelik kesitlere, Shorts’a dönüştürülebilecek. Kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacak olan Shorts video özelliği sayesinde, yüklenmiş videoların kısa bir tanıtımı yapılabilecek.

Shorts video oluşturabilmek için, yüklemiş olduğunuz videoyu görüntüledikten sonra, yapmanız gereken tek şey alt kısımdaki, ‘Oluştur’ butonuna tıklamak ve açılan seçeneklerdeki, ‘Kısa video olarak düzenle’ seçeneğini aktif kılmak.

Sonrasında ise yüklemiş olduğunuz videonun size göre en iyi kısmını alarak ve metin, efekt ekleyerek Shorts video haline getirebilirsiniz. Özellik masaüstü kullanımında henüz yok, ancak mobil uygulamalarda, güncellemeler ile birlikte kullanıcıların deneyimine sunuluyor olacak.