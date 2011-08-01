YouTube, Videolardaki Reklam Sayısını 5'e Çıkardı

Video içerik izleme platformu olan YouTube, video izlerken kullanıcıların karşısına iki adet reklam çıkarıyordu. Şimdi ise, bu sayı değişecek. Yeni değişiklikle beraber, YouTube üzerinde vakit geçirenler, bundan sonra, 5 adet reklam sonrasında videoları izleyebilecek.

Günümüzde, reklamlardan elde edilen gelirler oldukça fazla. Bu kapsamda, gelirini artırmak adına böyle bir karar alan uygulama, kullanıcılarını kızdıracak gibi görünüyor.

Elbette, reklamları izlememek için, YouTube Premium’u ücretli olarak tercih edip, kullanabilmeniz mümkün. YouTube Premium bir aylık ücretsiz denemenin ardından, aylık 16.99 TL ödeme karşılığında hizmet veriyor fakat sanırız ki, insanlar ücret ödememek için 5 adet reklamı da izlemeyi göze alacak gibi.