Bir süre önce YouTube'a gelen yeni bir özellik mevcut. Belki fark etmiş olabilirsiniz. Bir videonun üzerine gelip, fare ile durduğunuzda ilgili videonun tamamı izlenebiliyor. Buna ise "satır içi oynatma" adı verilmektedir. Elbette arzu ederseniz, youtube satır içi oynatma kapatma mümkün kılınmıştır. Bu yönde ilgili işlemi gerçekleştirmek istiyor iseniz, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

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YouTube Satır İçi Oynatma Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

2) Sol menüdeki Oynatma ve performans bölümüne girelim.

3) Satır içi oynatma adlı seçeneği kapalı konuma getirebiliriz.

Sonuç olarak bu içeriğimizde sizler için, youtube satır içi oynatma kapatmak hakkında bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. İlgili özelliği kullanmayı sevmiyor ve tamamen devre dışı bırakmak istiyor iseniz, yukarıdaki basit adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Hepsi bu...